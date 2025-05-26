Эксперт Шпагина рассказала, как отвлечения от выполнения задачи влияют на мозг

Полное возвращение к цели занимает около 20 минут Люди сталкиваются с проблемой невыполненных задач, даже если специально выделили для этого время, рассказала RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.