Владимир Путин заявил, что Украина закрывает маршрут транзита российского газа в Европу Юлия СоколоваПрезидент России Владимир Путин выразил мнение, что Украина не собирается продлевать контракт на транзит российского газа в Европу.
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