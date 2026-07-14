Ипотеку в России назвали тикающей бомбой

Ипотечная система в России из инструмента развития страны превратилась в тикающую бомбу. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
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