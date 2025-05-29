Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Уже пора💯Наступает время "...
  • Владимир Алтайцев
    Бредятина  от  ненавистников  СССР. Чтог  хотед сказать  этот  ..уеплёт?Надвигающийся "не...
  • Андрей
    "Умом Россию не понять"...доллар дорожает - цены растут...доллар дешевеет - цены растут...кто-нибудь может объяснить ...Рубль растёт вмес...

Мощная магнитная буря накрыла Землю: что говорят ученые из РАН?

Мощная магнитная буря накрыла Землю: что говорят ученые из РАН?

На Земле разразилась сильная магнитная буря, пик которой наблюдался 29 мая. Сергей Богачев из Института космических исследований РАН подчеркнул, что активность связана с новыми корональными дырами на Солнце.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх