Мощная магнитная буря накрыла Землю: что говорят ученые из РАН?

На Земле разразилась сильная магнитная буря, пик которой наблюдался 29 мая. Сергей Богачев из Института космических исследований РАН подчеркнул, что активность связана с новыми корональными дырами на Солнце.
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