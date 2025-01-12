Поющая "Я - русский" киевская молодёжь пошла ва-банк: Вместо оправданий - "контрнаступление"

Конец Украины всё ближе, а украинских идиотов всё больше Самым главным открытием за все время проведения СВО для некоторых россиян стало то, что война на территории Украины разразилась, а украинцы так и не поумнели.
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