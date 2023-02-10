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Оперативное командование «Юг»: Поражен инфраструктурный объект в Днепропетровской области

Оперативное командование «Юг»: Поражен инфраструктурный объект в Днепропетровской области

Представители командного состава группы «Юг» поделились информацией о том, что ракетный удар Вооружённых сил Российской Федерации поразил один из важнейших энергетических объектов, расположенных на территории подконтрольной Киеву Днепропетровщины.

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