Новый газопровод появился в Архангельске

Трехкилометровую ветку газопровода построили в районе Майская Горка вдоль по улице Дачной.Новый объект открывает перспективы для подключения к природному газу более 300 частных домовладений и промышленных предприятий.
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