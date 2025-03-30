Юрист Хаминский предупредил водителей о штрафах за иностранные права

Водители, которые не заменили иностранное удостоверение на право управления автомобилем на документы российского образца, рискуют с 1 апреля 2025 года получить штраф до 15 тысяч рублей, сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.