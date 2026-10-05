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Царьград

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В Ростовской области за выходные собрали 20 ящиков грибов

В Ростовской области за выходные собрали 20 ящиков грибов

В Шолоховском районе Ростовской области за один выезд набрали около 20 ящиков и десять пакетов белых грибов и маслят, а сбор прекратили из-за нехватки места в автомобиле.

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