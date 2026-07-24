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FiNE NEWS

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Евросоюз ввёл новые санкции против российских компаний, связанных с производством дальнобойных беспилотников

Европейский союз расширил санкционные меры против России, добавив в очередной пакет ограничений ряд физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

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