Евросоюз ввёл новые санкции против российских компаний, связанных с производством дальнобойных беспилотников

Европейский союз расширил санкционные меры против России, добавив в очередной пакет ограничений ряд физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
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