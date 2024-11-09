Нарколог назвал способ минимизировать вред от алкоголя

Снизить вред, наносимый организму приемом алкоголя, поможет употребление негазированной воды, отказ от смешивания разных видов спиртного и прием пищи перед алкоголем, рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии