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В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю почтили память погибших сотрудников СОБР

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю почтили память погибших сотрудников СОБР

Двадцать семь лет назад в бою на территории Чеченской Республики погибли два офицера СОБР Алтайского края: майор милиции Паньшин Владимир Геннадьевич и капитан милиции Самодуров Александр Анатольевич.

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