Mercedes-Benz показал фото «Гелика»-кабриолета: что известно о новинке

Похоже, в Штутгарте решили освежить легенду в самом неожиданном формате. Mercedes-Benz G-Class вновь примерил образ кабриолета, доказательством чему служит свежий видеотизер, раскрывающий особенности четырехдверного кузова без жесткой фиксации кровли.
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