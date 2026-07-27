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За рулем

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Mercedes-Benz показал фото «Гелика»-кабриолета: что известно о новинке

Mercedes-Benz показал фото «Гелика»-кабриолета: что известно о новинке

Похоже, в Штутгарте решили освежить легенду в самом неожиданном формате. Mercedes-Benz G-Class вновь примерил образ кабриолета, доказательством чему служит свежий видеотизер, раскрывающий особенности четырехдверного кузова без жесткой фиксации кровли.

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