Космонавт рассказал, как проходит изучение микроциркуляции крови на МКС

Политика как она есть

Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал о ходе эксперимента «Лазма», который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации.