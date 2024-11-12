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Космонавт рассказал, как проходит изучение микроциркуляции крови на МКС

Космонавт рассказал, как проходит изучение микроциркуляции крови на МКС

Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер рассказал о ходе эксперимента «Лазма», который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации.

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