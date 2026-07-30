Звезда "Финиста — Ясного Сокола" находится в реанимации на ИВЛ

Известный советский актер Вячеслав Воскресенский находится в больнице после экстренной операции. 77-летний артист, знакомый зрителям по фильму "Финист — Ясный Сокол", уже несколько недель находится под наблюдением врачей, сообщает "КП-Урал".
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