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Татар-информ

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В Набережных Челнах нашли старый скребок для очистки обуви – декроттуар

В Набережных Челнах нашли старый скребок для очистки обуви – декроттуар

Автор блога «Музей „КАМАЗа“» Александр Чухонцев обнаружил в 23-м комплексе Набережных Челнов необычный элемент городской застройки – декроттуар.

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