RT Russia

10 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    это нужно делать обязательно!Лавров заявил о р...
  • Sergiy Che
    Стебаться у Маши тоже лучше, чем у Бориса выходит...))Захарова пошутила...
  • Елена Мамонова
    эта сволочь ещё и иски подаёт!Суд отклонил иск ...

«Ахмат» объявил о назначении нового тренера-аналитика

«Ахмат» объявил о назначении нового тренера-аналитика

Грозненский «Ахмат» сообщил о назначении Антона Мельниченко на пост нового тренера-аналитика клуба. «Мы благодарим Максима Витальевича за совместную работу и приветствуем в нашем коллективе Антона Владимировича!» — написала пресс-служба «Ахмата».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх