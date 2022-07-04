«Ахмат» объявил о назначении нового тренера-аналитика

Грозненский «Ахмат» сообщил о назначении Антона Мельниченко на пост нового тренера-аналитика клуба. «Мы благодарим Максима Витальевича за совместную работу и приветствуем в нашем коллективе Антона Владимировича!» — написала пресс-служба «Ахмата».