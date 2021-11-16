«Закон можно обойти»: ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море

Американцы, похоже, решили надолго обосноваться в Черном море. Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать «российскую агрессию», в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе.