БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Закон можно обойти»: ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море

«Закон можно обойти»: ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море

Американцы, похоже, решили надолго обосноваться в Черном море. Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать «российскую агрессию», в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе.

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