Правительство вводит запрет на майнинг криптовалюты в ряде регионов России с 2026 года

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 23 декабря 2024 года № 1869, которое впервые установило запрет на майнинг, включая участие в майнинг-пулах, в десяти субъектах Российской Федерации и рядом регионов, таких как Дагестан, Ингушетия, Чечня и другие.
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