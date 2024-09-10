Коммунальщиков обязали выплатить челябинке 320 тысяч рублей за потопы

Суд обязал управляющую компанию возместить челябинской пенсионерке ущерб после затопления квартиры. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратилось в суд после проверки по обращению местной жительницы.
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