Мерц: Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО до окончания конфликта

Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО до окончания конфликта. Соответствующую точку зрения высказал лидер Христианско-демократического союза, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который стал собеседником издания Handelsblatt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии