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Мерц: Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО до окончания конфликта

Мерц: Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО до окончания конфликта

Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО до окончания конфликта. Соответствующую точку зрения высказал лидер Христианско-демократического союза, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который стал собеседником издания Handelsblatt.

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