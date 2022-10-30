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RT: ЕС озаботился разработкой «реалистичного ответа» российским «Кинжалу» и «Циркону»

RT: ЕС озаботился разработкой «реалистичного ответа» российским «Кинжалу» и «Циркону»

Европейский парламент заявил о необходимости разработки «ответа» на российское гиперзвуковое оружие. Французский депутат Арно Данжан и его итальянский коллега Массимилиано Салини направили ЕК обращение по деятельности Европейского оборонного фонда.

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