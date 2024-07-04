TWZ: новый модуль РЭБ сделает беспилотники MQ-9 Reaper практически незаметными

Командующий корпуса морской пехоты (КМП) США генерал Эрик Смит заявил, что КМП оснастил разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper новым модулем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который снижает заметность беспилотника.
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