Разработчики Overwatch 2 опубликовали планы по выпуску нового контента в текущем годуРазработчики Overwatch 2 провели прямую трансляцию, на которой рассказали о новом PvP режиме под названием “Стадион”, анонсировали два новых героя, рассказали о новых полях боя, поделились некоторыми подробностями будущих сезонов и других планах по игре… источник#Overwatch_2 #PvP.