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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Overwatch 2 опубликовали планы по выпуску нового контента в текущем...

Разработчики Overwatch 2 опубликовали планы по выпуску нового контента в текущем...

Разработчики Overwatch 2 опубликовали планы по выпуску нового контента в текущем годуРазработчики Overwatch 2 провели прямую трансляцию, на которой рассказали о новом PvP режиме под названием “Стадион”, анонсировали два новых героя, рассказали о новых полях боя, поделились некоторыми подробностями будущих сезонов и других планах по игре… источник#Overwatch_2 #PvP.

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