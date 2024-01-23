Завершение реконструкции Санкт-Петербургского южного полукольца отложено на два года

Согласно изменениям в плане, она завершится в 2027 году. Решением правительства РФ откладывается сразу несколько дорожных строек федеральных трасс, сообщается в опубликованном плане дорожной деятельности на 2024—2028 годы.
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