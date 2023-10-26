На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают вождение боевых машин по пересеченной местности

В ходе занятий, проводимых под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО), военнослужащие выполняют упражнения по вождению различной боевой техники, в частности многоцелевых тягачей лёгкобронированных (МТЛБ).
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