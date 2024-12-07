В Ханты-Мансийске биатлонисты пропускают гонки этапа Кубка России из-за вирусной инфекции

В Ханты-Мансийске массово болеют биатлонисты. Из-за вирусной инфекции гонки второго этапа Кубка России по биатлону вынуждены пропускать представители сборной Белоруссии, которая находится в столице Ханты-Мансийского автономного округа с 19 октября.
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