Как советский лыжник отказался склонить знамя СССР перед Императором Японии в Саппоро. Что с ним сделали

Советские лыжники празднуют победу В 1972 году в Японии вышло несколько газет с несколько необычными заголовками: "Советский лыжник сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл Олимпиаду" и "Советский Союз бросил вызов всем".
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