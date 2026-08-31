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Газета.ру

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Депутат Барбашов: США заинтересованы в смене команды Зеленского

Депутат Барбашов: США заинтересованы в смене команды Зеленского

США могут быть заинтересованы в смене действующей в Украине власти на другую, которая продолжит военный курс, но будет меньше связана с накопившимися вокруг команды президента страны Владимира Зеленского негативными последствиями.

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