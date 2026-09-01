«Все надежды на перемены рухнули»: Поплавская пришла в ужас от «Новой волны» с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

Телеканал "78" «Новая волна – 2026» обескуражила актрису Яну Поплавскую. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала фестиваль крахом надежд на обновление эстрады и культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Газ в ЕС — «по ка...
- Русская Община за...
- Зимняя сказка: но...
Я понимаю что некоторые выдающиеся музыкальные коллективы за бугром живут долго, но они просто уникальные, а у нас кто живёт долго? Киркоров со товарищами такими же как и он сам, но разве его можно сравнить с теми же битлами или дееп пёрплом и еже с ними. Так те все скромно живут, хоть и богатые и спеси нет такой, как у болгарина, Замахал своими выкрутасами и тряпками это портной, тьфу наХ!
Эту нынешнюю воровскую систему нужно ломать под корень. За тридцать шесть лет не построили ни одного гражданского самолёта полностью из своих деталей. МС-21 мусолят так, что скорее сдохнешь, пока он пойдёт в серию. СССР имел КБ АНТОНОВА, КБ ИЛЮШИГА, КБ ТУПОЛЕВА, КБ ЯКОВЛЕВА, сможкт ещё что, а сейчас что имеем? Инфляцию, за которой на скором поезде не догнать никогда, и всем господам от власти поХ!
Старые песни о Главном... Ваша песня хороша, начинай сначала....
КТО ТО ЖЕ ЭТО ФИНАНСИРУЕТ ----А КТО ??? ВСЕ ТЕ ЖЕ ПО ОТРАБОТАННОЙ СХЕМЕ --ПИПЛ СХАВАЕТ у многих корень подрублен --- ТВ и СМИ работает по *отуплению* четко и по графику --одни сериалы что несут -катастрофа мозгам
Войну внутри страны мы проигрываем...