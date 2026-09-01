Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Все надежды на перемены рухнули»: Поплавская пришла в ужас от «Новой волны» с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

«Все надежды на перемены рухнули»: Поплавская пришла в ужас от «Новой волны» с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

Телеканал "78" «Новая волна – 2026» обескуражила актрису Яну Поплавскую. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала фестиваль крахом надежд на обновление эстрады и культуры.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Я понимаю что некоторые выдающиеся музыкальные коллективы за бугром живут долго, но они просто уникальные, а у нас кто живёт долго? Киркоров со товарищами такими же как и он сам, но разве его можно сравнить с теми же битлами или дееп пёрплом и еже с ними. Так те все скромно живут, хоть и богатые и спеси нет такой, как у болгарина, Замахал своими выкрутасами и тряпками это портной, тьфу наХ!

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Эту нынешнюю воровскую систему нужно ломать под корень. За тридцать шесть лет не построили ни одного гражданского самолёта полностью из своих деталей. МС-21 мусолят так, что скорее сдохнешь, пока он пойдёт в серию. СССР имел КБ АНТОНОВА, КБ ИЛЮШИГА, КБ ТУПОЛЕВА, КБ ЯКОВЛЕВА, сможкт ещё что, а сейчас что имеем? Инфляцию, за которой на скором поезде не догнать никогда, и всем господам от власти поХ!

Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

КТО ТО ЖЕ ЭТО ФИНАНСИРУЕТ ----А КТО ??? ВСЕ ТЕ ЖЕ ПО ОТРАБОТАННОЙ СХЕМЕ --ПИПЛ СХАВАЕТ у многих корень подрублен ---  ТВ и СМИ работает по *отуплению* четко и по графику --одни сериалы что несут -катастрофа мозгам