Несколько улиц Севастополя останутся без света в воскресенье

12 ноября специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 12:00 проспект Генерала Острякова, 238, 240, 240а, 240б, 240в; улица Хрусталёва, 141-145, 151-157, 159а.
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