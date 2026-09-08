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Царьград

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Великобритания ввела санкции против ассоциации, связанной с "Хезболлах"

Великобритания ввела санкции против ассоциации, связанной с "Хезболлах"

Великобритания ввела санкции против кредитно-финансовой ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", связанной с ливанским движением "Хезболлах".

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