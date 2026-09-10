Стакан и Ватикан

Помните шуточную песню Высоцкого про избрание «нашего папы», «из поляков, из славян», Иоанна Павла II? Он в ней сокрушался, что мы «место шаха проворонили», хоть «у нас любой второй в Туркмении аятолла и даже Хомейни».
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Вряд ли кто делает ставку на эмигрировавших в Россию бывших политиков из Украины - максимум в ток-шоу "поговорить" дадут. Относительно кандидатов на пост президента Украины - так сначала нужно назначить выборы, а это весьма проблематично в условиях правления "киевской хунты" (или "режима", как кому нравится).
Раздел Украины уже начался после переворота в 2014 году, а чем закончится - посмотрим.
Украинцы сами выбирать никого не будут, кого назначат того и принимать придется, и откатывать русофобию там нечего, как были против русских 100 лет назад, так и 50 и 30 лет назад и сейчас то же самое, даже от детей своих уехавших в Россию или какую другую республику, отказывались, кто бывал в глубинке на украине в советский период, знает.
на 10 лет обшибся малаенько,пардон - с 1985
огромный провал во внешней и внутренней политике после 90-го года(даже раньше -после 1995 с приходом Горбача) и до сих пор одни только пряники за наш счет, а где сила?
надо Посейдон испытывать выбирайте на лондоне либо на норвегии или японии