Глава Дагестана поручил представить к наградам троих земляков, спасавших пассажиров упавшего в реку автобуса

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поручил представить к государственным наградам уроженцев республики, которые, оказавшись в Санкт-Петербурге на месте падения автобуса с пассажирами в реку, сразу начали спасать людей.
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