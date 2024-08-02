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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука». Карпукас о переходе Алексея в «Атланту»

«Я желаю Алексею Миранчуку всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех, что он мог выбирать.

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