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Не только о футболе

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Маршанд во «Флориде» и другие сделки дедлайна НХЛ, «Краснодар» выиграл впервые за 6 матчей, «Локо» опять без победы, Щербакова сыграет Белоснежку, Великобритания судится с Абрамовичем и другие новости

Маршанд во «Флориде» и другие сделки дедлайна НХЛ, «Краснодар» выиграл впервые за 6 матчей, «Локо» опять без победы, Щербакова сыграет Белоснежку, Великобритания судится с Абрамовичем и другие новости

1. Дедлайн НХЛ подарил несколько громких сделок: Брэд Маршанд прямо перед сиреной заскочил во «Флориду», Микко Рантанен перешел из «Каролины» в «Даллас» и подписал контракт на 8 лет, «Филадельфия» обменяла Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес» и получила Никиту Гребенкина в обмен на Скотта Лоутона из «Торонто».

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Комментарии
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Лена Мисько
ну и с праздником нас... женщин ))
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20 час.
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