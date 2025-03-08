Маршанд во «Флориде» и другие сделки дедлайна НХЛ, «Краснодар» выиграл впервые за 6 матчей, «Локо» опять без победы, Щербакова сыграет Белоснежку, Великобритания судится с Абрамовичем и другие новости

1. Дедлайн НХЛ подарил несколько громких сделок: Брэд Маршанд прямо перед сиреной заскочил во «Флориду», Микко Рантанен перешел из «Каролины» в «Даллас» и подписал контракт на 8 лет, «Филадельфия» обменяла Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес» и получила Никиту Гребенкина в обмен на Скотта Лоутона из «Торонто».
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