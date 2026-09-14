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Слёзы из отеля и потерянные зонты: почему бесплатный концерт Ольги Бузовой в Хабаровске обернулся скандалом

Слёзы из отеля и потерянные зонты: почему бесплатный концерт Ольги Бузовой в Хабаровске обернулся скандалом

Бесплатный концерт Ольги Бузовой на краевом фестивале туризма «Амур. Живая линия» в Хабаровске завершился громким скандалом.

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