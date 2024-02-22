Медведев предложил отправить в лагеря вредящих России «ждунов»

В трудовые лагеря Сибири на перевоспитание нужно отправлять россиян из новых регионов, получивших паспорта, но ожидающих приход ВСУ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, чьи слова привел ТАСС.
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