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Сергей Шавло: Баланс нападения и обороны — ключевая задача Станковича

Сергей Шавло: Баланс нападения и обороны — ключевая задача Станковича

Сергей Шавло обозначил перед главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем ключевую задачу — сбалансировать нападение и оборону.

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