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Серхио Перес: «Надеюсь, что «Кадиллаку» удастся установить новый двигатель в Баку»

Пилот «Кадиллака» поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана , отметив, что надеется получить новый мотор «Феррари».

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