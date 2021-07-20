БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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После провала в Афганистане США пытаются захватить Новый шелковый путь

После провала в Афганистане США пытаются захватить Новый шелковый путь

Фото: US Navy / Globallookpress В Ташкенте 15–16 июля состоялась международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность.

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