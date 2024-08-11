Главнокомандующий ливийской армией призывал военных вернуться в казармы

Приказ немедленно вернуть все войска в казармы и предотвратить любые их передвижения без его разрешения отдал глава Президентского совета Ливии Мухаммед Менфи, 10 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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