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Дмитровец

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В Северном округе построят современный образовательный комплекс

До конца года на Кронштадтском бульваре планируют построить новый образовательный комплекс. Это настоящий подарок для семей с детьми, ведь под одной крышей объединятся начальная школа на 300 мест и детский сад для 150 малышей.

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