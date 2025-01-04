В Пулково в субботу утром задержан вылет 17 рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково в субботу, 4 января, откладывают вылет 17 рейсов. Вовремя не взлетел самолет, летящий в Калининград от Smartavia, от того же перевозчика задерживается рейс в Самару.
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