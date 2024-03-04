Глава SEC Генслер намерен усилить меры по обеспечению соблюдения требований в отношении криптовалют

Ожидается, что в результате успешного иска об инсайдерской торговле с участием Coinbase, в результате решающего изменения, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) под руководством председателя Гэри Генслера инициирует дополнительные принудительные меры в секторе криптовалют.