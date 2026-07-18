МИД напомнил про наглый способ обмана с отелями в Абхазии

Абхазия традиционно остаётся одним из самых популярных направлений для российских туристов. Близость к границе, живописная природа, тёплое море и относительно доступные цены ежегодно привлекают сотни тысяч отдыхающих.
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