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Пронедра

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МИД напомнил про наглый способ обмана с отелями в Абхазии

МИД напомнил про наглый способ обмана с отелями в Абхазии

Абхазия традиционно остаётся одним из самых популярных направлений для российских туристов. Близость к границе, живописная природа, тёплое море и относительно доступные цены ежегодно привлекают сотни тысяч отдыхающих.

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