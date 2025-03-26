Жестокое сражение за славянское Поморье Батарея 152-мм гаубиц-пушек обр. 1937 МЛ-20 командира капитана К.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жестокое сражение за славянское Поморье Батарея 152-мм гаубиц-пушек обр. 1937 МЛ-20 командира капитана К.
Свежие комментарии