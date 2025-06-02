Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето 2025

Наконец то пришло лето! Многие уже строят планы и ждут от летнего периода новых ощущений. Но что приготовили звезды? И какие сложности или благоприятные моменты готовят великие планеты? О том, чего ждать летом представителям всех знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.