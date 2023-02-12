Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Пеп о 9 клубах АПЛ, просивших отстранить «Ман Сити» от еврокубков: «Я не забыл об этом. Они хотят место в ЛЧ, чтобы оплатить построенные стадионы»

Пеп о 9 клубах АПЛ, просивших отстранить «Ман Сити» от еврокубков: «Я не забыл об этом. Они хотят место в ЛЧ, чтобы оплатить построенные стадионы»

Пеп Гвардиола вспомнил о 9 клубах АПЛ, которые хотели отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков. Летом 2020 года стало известно, что 9 клубов написали письмо в CAS, пытаясь добиться отстранения «Ман Сити» от Лиги чемпионов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх