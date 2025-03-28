Клиника Педиатрического университета оказала помощь четырем детям, получившим травмы во время каникул

Они пострадали дома и на детских площадках В период школьных каникул клиника Педиатрического университета в Санкт-Петербурге приняла четырех юных пациентов с различными травмами, полученными как дома, так и на детских площадках.
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